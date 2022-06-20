Fenerbahçe Nwakaeme transferini yalanladı!

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgilerinin olmadığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijerya oyuncu ile transfer görüşmesi yapılmadığını duyurdu.

"Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir."