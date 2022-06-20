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Kiraz boğazına kaçtı 8 yaşındaki çocuğun acı ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kiraz boğazına kaçtı 8 yaşındaki çocuğun acı ölümü

SULTANBEYLİ'de soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Muhammed Taha Şahin, 17 Haziran Cuma günü kardeşinin doğum gününü kutlamak için bir araya geldiği arkadaşlarıyla evlerinin bahçesinde oyun oynadı. Oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kiraz alıp yiyen çocuk, meyvenin soluk borusuna kaçması sonucu bir süre sonra fenalaştı ve koşarak babasından yardım istedi.

Oğlunun nefes alamadığını gören babası, Şahin'i otomobiliyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk, yaşamını yitirdi.

Muhammed Taha Şahin'in cenazesinin, dün öğle namazını müteakip Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camisi'nde kılınan namazın ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

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