BIST 2.517
DOLAR 17,33
EURO 18,23
ALTIN 1.024,68
HABER /  GÜNCEL

Bayburt'taki bıçaklı kavgada bekçi 3 yerinden bıçakladı

Bayburt'taki bıçaklı kavgada bekçi 3 yerinden bıçakladı

Bayburt’ta yaşlı adam ile bekçinin kavgasını ayırmak için araya giren genç adam, daha sonra kavgaya müdahil olarak bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

Abone ol

Olay, bugün öğle saatlerinde Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.
Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kiraz boğazına kaçtı 8 yaşındaki çocuğun acı ölümü
Kiraz boğazına kaçtı 8 yaşındaki çocuğun acı ölümü
Fenerbahçe Nwakaeme transferini yalanladı!
Fenerbahçe Nwakaeme transferini yalanladı!
Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları kaç para, nasıl yapılır?
Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış 2022 fiyatları kaç para, nasıl yapılır?
Pınar Gültekin'in babası karara isyan etti: Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı?
Pınar Gültekin'in babası karara isyan etti: Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı?
Kurban Bayramı otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı firmalar dönüş bileti de kesmiyor
Kurban Bayramı otobüs biletleri yüzde 65 zamlandı firmalar dönüş bileti de kesmiyor
Türkiye'nin satın alma gücü Avrupa'nın altında kaldı İşte rakamlar
Türkiye'nin satın alma gücü Avrupa'nın altında kaldı İşte rakamlar
Cemal Kaşıkçı davasına şerh düştü Kahramanmaraş'a gönderildi! O hakim mesleği bırakıyor
Cemal Kaşıkçı davasına şerh düştü Kahramanmaraş'a gönderildi! O hakim mesleği bırakıyor
Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ile birlikte 5 PM üyesi İnce'yi topa tutarak istifa etti
Muharrem İnce'ye büyük şok! Gaye Usluer ile birlikte 5 PM üyesi İnce'yi topa tutarak istifa etti
Pınar Gültekin davasında karar açıklandı Cemal Metin Avcı'ya şok ceza! 'Hukuk bugün ölmüştür'
Pınar Gültekin davasında karar açıklandı Cemal Metin Avcı'ya şok ceza! 'Hukuk bugün ölmüştür'
Okan Buruk'un Galatasaray'a en çok istediği futbolcu belli oldu
Okan Buruk'un Galatasaray'a en çok istediği futbolcu belli oldu