ASELSAN Akademi'de görev alanlara yeni fırsatlar

Üniversitelerle iş birliklerine büyük önem veren ASELSAN, ASELSAN Akademi ile çalışanlarına, program kapsamındaki 4 araştırma üniversitesi olan Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinde, derslerini ASELSAN yerleşkelerinde alarak tez çalışmalarını şirkette görev aldıkları projelerde gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

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Türkiye'nin ilk 4. nesil üniversite modeli olan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı ASELSAN Akademi, Hollanda'da düzenlenen Üniversite-Sanayi İş Birliği Konferansı'nda "Outstanding Support Mechanisms (Öne Çıkan Destek Mekanizmaları)" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, 2017'de YÖK ile imzaladığı protokolle hayata geçirdiği ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı ile University-Industry Innovation Network (UIIN) tarafından ödüle layık görüldü.

ASELSAN Akademi, Amsterdam'da düzenlenen "Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansı" kapsamında "Outstanding Support Mechanisms" (Öne Çıkan Destek Mekanizmaları) kategorisinde 60 ülkeden 400'den fazla başvuru arasından birincilik ödülünü aldı.

Dünyada üniversite-sanayi iş birliği alanında lider kuruluş olan UIIN, üniversite ve sanayi arasında ilişki kurmaya ve geliştirmeye odaklı, dinamik ve uluslararası akademisyen, uygulayıcılar ve iş profesyonelleri ağı olarak tanınıyor.

Merkezi Amsterdam'da bulunan UIIN, üniversite-sanayi etkileşimi, iş birlikçi yenilikçilik ve girişimcilik üniversiteleri alanında dünyadaki lider organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Üniversitelerle iş birliklerine büyük önem veren ASELSAN, ASELSAN Akademi ile çalışanlarına, program kapsamındaki 4 araştırma üniversitesi olan Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinde, derslerini ASELSAN yerleşkelerinde alarak tez çalışmalarını şirkette görev aldıkları projelerde gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

Akademisyenler, programa dahil olan ASELSAN çalışanları ile sanayide ihtiyaç duyulan konular üzerinde, ASELSAN laboratuvar altyapılarını kullanarak çalışmalarını yürütebiliyor.

Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesiyle de savunma sanayisi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ivme kazanıyor.

"Personelimiz projelerde akademik bilgi derinliğini artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademinin uluslararası alanda da ödülle takdir edilmesinden dolayı tüm paydaşlar adına gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bilimini ve teknolojisini ileri seviyelere taşımayı hedefleyen bu lisansüstü eğitim programında personelimiz çalışmakta olduğu projelerde akademik bilgi derinliğini artırmaktadır. Böylelikle araştırma üniversitelerimizin akademisyenleriyle ürettiği tezlerin çıktılarıyla yüksek teknoloji ürün ve sistemlerimizin gelişimi sağlanmaktadır. ASELSAN Akademi bünyesinde kısa sürede 124 yüksek lisans ve doktora mezunu verdik. Sayısı 684 olan öğrencilerimize daha fazla katkı sunulması için sağlamakta olduğumuz imkan ve destekleri artırmaya devam edeceğiz."