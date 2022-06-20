Türk yetkili: ABD F-16'ları satmazsa Türkiye'nin yeni alternatifi Eurofighter Typhoon

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda Türkiye alternatifini belirledi. Milli Muharip Uçak TF-X envantere katılana kadar ara çözüm olarak Eurofighter Typhoon alabileceği kaydedildi.

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi. Küçükakyüz burada, Typhoon savaş uçaklarını inceledi.

Türk yetkili: İyi bir alternatif

Haber7'nin haberine göre; Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, konu ile alakalı kısa bir değerlendirmede bulundu.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda; Türkiye'nin bu jetlere yönelebileceğini kaydeden Türk yetkili, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli duçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir" dedi.

Yetkili, Washington'ın söz konusu F-16'ları Ankara'ya vermesini beklediklerini kaydederken, ABD Kongresi'nin onay sürecini Türkiye'deki 2023 seçimlerinin sonrasına bırakabileceğini söyledi.

4 ülke tarafından ortak üretiliyor

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilen Eurofighter Typhoon savaş jetleri, daha önceki yıllarda İtalya tarafından Türkiye'ye önerilmiş ancak olumsuz bir yanıt alınmıştı.