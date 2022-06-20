Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak 2022 bedelli askerlik yaş sınırı

AK Parti'nin hazırladığı 550 bin yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik yolu açacak düzenleme Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi de 67'den 72'ye çıkarılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan Bedelli affına ilişkin detaylarda netleşmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal; 20 maddelik teklifimizi hazırladık açıklamasında bulunurken detayları da açıkladı. Peki Bedelli affından bakaya ve yoklama kaçakları yararlabilecek mi?

Bedelli affı ne zaman hangi tarihte çıkacak: 550 bin kişiyi ilgilendiren bedelli affına ilişkin detayları AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıkladı. Ünal açıklamasında Yoklama kaçağı, bakaya olanlarında bedelli askerlikten yararlanacağını duyurdu. Bedelli affının ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz net bir tarih olmasa da kısa süre içerisinde meclise sunulması ve yasalaşması bekleniyor.

Bedelli affı kapsamında bedelli askerlik ücreti ne kadar: Bedelli affı kapsamında yürürlüğe girecek bedelli askerlik ücreti konusunda bakaya ve yoklama kaçağı olanların durumu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili miktarı belirleyip kamuoyuna duyuracağnı ifade etti.