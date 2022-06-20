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Yunan basını iddiası! Rus turistlere 15-30 Temmuz'da Ege kıyılarından uzak durun uyarısı!

Yunan basını iddiası! Rus turistlere 15-30 Temmuz'da Ege kıyılarından uzak durun uyarısı!

Yunanistan basınının iddiasına göre Rusya vatandaşlarına Türkiye'ye 15-30 Temmuz arasında Ege sahillerinden uzak durulması uyarısı yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sıcak çatışma ihtimaline karşı Rusya uyarı geçti.

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Rusya'nın 15-30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma olması ihtimaline karşın vatandaşlarını uyardığı iddia edildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Rusya seyahat acentaları vasıtasıyla vatandaşlarına gayri resmi olarak Ege kıyılarında tatil yapılmaması ya da kesin rezervasyon yapılmaması konusunda uyardı.

Yaz aylarında Türkiye'ye seyahat edecek Rus turistlere 15-30 Temmuz tarihleri ​​için yapılan uyarının Atina'yı da alarma geçtiği kaydedildi

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