Bugün gece kötü yarın çok fena yağmur var! Meteoroloji listeleri İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü resim sitesinden son hava durumunu paylaştı. Arka arkaya uyarı veren Meteoroloji, İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli başta olmak üzere bir çok ili uyardı. Bugün akşam şiddetini artıracak yağışlar gece daha da etkili olacak. 21 Haziran 2022 salı günü çok daha kuvvetlenecek olan yağışlar yurdun geniş bir kesimini etkileyecek. Son dakika uyarıları ve son hava durumu şöyle:
İSTANBUL, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Eskişehir başta olmak üzere bir çok il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları geliyor. Son hava durumu tahminini duyuran Meteoroloji 20 haziran pazartesi akşam başlayacak yağışların hafta sonu da dahil tüm hafta süreceğini duyurdu. Yağışlar 21 Haziran salı günü bir çok ilde görülecek ve sel baskınlarına sebep olabilecek kadar kuvvetli olacak. Meteorolojinin sitesinde yayınlanan son hava durumu tahmini ve gelen son dakika uyarılar şöyle:
Türkiye bahar aylarında görmediği yağmurları yazın yaşıyor. Ankara'ya sel getiren yağışların ikinci dalgası bu hafta yurdu vuracak. Listede bu kez İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi batı illeri de var. Meteoroloji öncelikle bu akşam başlayıp gece aralıksız kuvvetli yağışların görüleceği illeri uyardı. Bu illerde çok kuvvetli yağışlar ve sel baskınları görülebilir. Bu iller şunlar: Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusu...
Çok fena geliyor sel olabilir : Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de sele karşı uyardı ve son tahminlerini şu şekilde duyurdu:
-Bugün Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük gök gürültülü sağanak yağmur var. Su baskınlarına dikkat. 60 cm yükseklik sel otomobili, 30 cm sel insanı sürükler. Ve selin gücüne karşı koymanız kolay olmaz. İstanbulun kuzey ilçelerinde yağmur var ama çok etkili değil.
Yarın çok daha kötü olacak : 21 Haziran salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar çok daha kuvvetli olacak. Listeye İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa gibi batı illeri de girecek. Orhan Şen şu uyarıyı yaptı:
- Yarın sabah (21 Haziran salı) Marmaranın doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Buna İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Zonguldak dahil. Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük de yağış kuvvetli. Yarın gece ve Çarşamba günü Doğu karadeniz bölgesinde önemli yağış görünüyor. Özellikle Rize- Hop - Kemalpaşa çevresine aman dikkat !!!!.