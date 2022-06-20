Bugün gece kötü yarın çok fena yağmur var! Meteoroloji listeleri İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli

Yarın çok daha kötü olacak : 21 Haziran salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar çok daha kuvvetli olacak. Listeye İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa gibi batı illeri de girecek. Orhan Şen şu uyarıyı yaptı:

- Yarın sabah (21 Haziran salı) Marmaranın doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış var. Buna İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Zonguldak dahil. Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük de yağış kuvvetli. Yarın gece ve Çarşamba günü Doğu karadeniz bölgesinde önemli yağış görünüyor. Özellikle Rize- Hop - Kemalpaşa çevresine aman dikkat !!!!.