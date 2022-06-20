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Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu! Türk çayı dünya markası olacak

Çay Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu! Türk çayı dünya markası olacak

Çay üretimi ve fiyatlarının açıklanmasına ilişkin olarak Çay Kanunu'nda yapılacak olan değişiklik Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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AK Parti, Çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren ’Çay Kanununda Değişiklik’ öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte imzası olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "Hedefimiz; bu teklifin TBMM'de sağlanacak kıymetli katkıların sonucunda yasalaşmasıyla birlikte üretici ve tüketiciyi korumak, çayın Türk ekonomisi içindeki yerini güçlendirmek ve Türk çayını dünya markası haline getirerek dış pazarlardaki payını büyütmektir" dedi.

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