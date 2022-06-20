Esad'ın hava savunma silahları PKK'yı Türkiye'ye karşı koruyamaz

Amerikan dergisi Forbes'ta çıkan bir yazıda; Türkiye'nin önceki askeri operasyonlarına değinilerek, "Kürt liderliğindeki kuvvetler, kendilerini Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı korumak için Suriye hava savunmasına güvenemez" başlığı atıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suriye'de 5. bir askeri harekatın sinyalini vermişti. Olası operasyon öncesi askeri hazırlıklar devam ederken, TSK destekli muhalif unsurlar da harekata hazırlıklarını artırdı.

Türkiye'nin olası operasyonu uluslararası kamuoyunda da tartışılmaya devam ediyor. Özellikle de ABD medyası ve yetkililer; TSK'nın harekatına karşı çıkıyor. Rusya cephesinden ise bir olumlu bir olumsuz mesaj geliyor.

Forbes: Suriye hava savunma sistemleri 'kürt kuvvetleri' koruyamaz

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, 5 Haziran'da İngiliz haber ajansı Reuters'e verdiği mülakatta, "Suriye ordusunun Suriye topraklarını savunmak için yapabileceği en önemli şey, Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanmak olacaktır" demiş ve Esad rejimini harekete geçirerek kendilerini koruma altına almayı amaçlamıştı.

Terörist Kobani'nin sözlerini değerlendiren Forbes yazarı Paul Iddon; son yıllarda Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği harekatlara atıfta bulunarak; "Son altı yılda meydana gelen birçok olayın bize gösterdiği şey, Suriye hava savunması ve savaş uçakları, Rus desteği olmadan Türk Hava Kuvvetleri'ni caydıramaz" dedi.

Türk İHA'larının Suriye sahasında; Rus hava savunma sistemlerine karşı daha önce verdiği başarılı sınavlara dikkati çeken Forbes yazarı, "Suriye devletinin hava savunmasının en gelişmiş silahı, 2018 yılında teslim edilen S-300. O da Rus kontrolü altında. Pantsir-S1 ve Buk-M2'ler ise; Türk insansız hava araçları tarafından yok edilebilir. Suriye hava savunması ve hava gücünün Türkiye'yi caydırmak için görünen tek yolu, Rusya'nın bir Türk saldırısına karşı olduğunu göstermesidir" dedi.

Rusya'dan harekata dair farklı mesajlar geliyor

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG varlığına karşı Tel Rıfat ve Münbiç'te gerçekleştirmek istediği yeni harekata dair, bugüne kadar Rusya'dan farklı açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı iki açıklamada da TSK'nın olası harekatına dair olumlu mesaj verirken, kurmayları Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ve Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev; kendisinin aksine daha olumsuz mesajlar verdi.