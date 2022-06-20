Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Tahliyesi bekleniyordu

KONYA'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

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KONYA merkez Selçuklu ilçesinde sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

İki tarafında itirazı sonucu Yargıtay'a giden dosya geri gönderildiği Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden incelendi. Mahkeme, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi de Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanununun (TCK) 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.