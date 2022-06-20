Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik zirve! Gözler Türkiye'de olacak

Son dönemde Orta Doğu'daki ilişkilerde yeni bir politikaya geçiş yapan ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta arabulucu olan Türkiye'nin önünde iki kritik ziyaret bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak. Ardından 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi gündeminde Türkiye açısından kritik öneme sahip iki ziyaret bulunuyor. Erdoğan, önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 22 Haziran Çarşamba günü Ankara'da ağırlayacak. Ardından 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak.

İlişkilerde yeni ivme

Prens Selman'ın iade-i ziyareti Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor. Görüşmelerde iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınırken bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde ticaret, gümrük, yatırım, müteahhitlik, turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı. Selman'ın ziyaretinde bu alanlarda yeni anlaşmalara imza atılarak somut gelişme gösterilmesi planlanıyor.

Zirvenin odağında

Haziran ayının son 10 gününde gerçekleşecek kritik öneme sahip ikinci ziyaret ise 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi olacak. Ana konusu İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım başvurusu olacak zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı temaslar ve açıklamalar gazetecilerin odak noktasında bulunacak.

Türkiye, iki ülkenin üyeliğine terörle mücadele ve savunma sanayi yaptırımları konularında beklenen somut adımların atılmaması gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'yi ikna çabalarının zirve boyunca sürmesi beklenirken başvuru sürecinin zirvede tamamlanması gibi süre sınırlaması bulunmuyor. İttifaka katılım için üye devletlerin tüm parlamentolarının onayı gerekiyor.

Zirveye NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra 'partner ülkeler' olarak Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile ittifak içinde yer almayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak. ABD Başkanı Joe Biden'in de katılacağı zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması planlanıyor.