Van 3.9 büyüklüğündeki deprem ile sallandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Van'ın Muradiye ilçesinde saat 17:56'da 3.9 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.51 km olarak açıklandı.

Van deprem

(AFAD) verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü MuradiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Muradiye ilçesinde yerin 12 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Muradiye (Van)

Tarih-Saat : 20.06.2022, 17:56:39 TSİ

Enlem : 39.0413 N

Boylam : 43.6860 E

Derinlik : 12.51 km