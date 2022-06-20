İsrailli uzmandan Avrupa'ya doğal gaz için Türkiye tavsiyesi

İSRAİL'in en büyün üniversitelerinden Bar-İIan'ın siyasi çalışmalar bölümünde doktor öğretim üyesi olan Elai Rettig; Avrupa Birliği (AB), Mısır ve İsrail'in Avrupa'ya gaz arzının artırılması için imzaladığı anlaşmanın yakın gelecekte Avrupa'ya sadece 2 milyar metreküp ilave doğal gaz sağlayacağını belirterek, "Anlaşma, İsrail ile Türkiye arasında olası bir boru hattı kadar uzun dönemli çözüm sağlamıyor" dedi.

Abone ol

İSRAİL'in en büyün üniversitelerinden Bar-İIan'ın siyasi çalışmalar bölümünde doktor öğretim üyesi olan Elai Rettig, üç taraflı anlaşmayla daha fazla İsrail gazının Mısır'da sıvılaştırılarak LNG formunda Avrupa'ya aktarılacağını söyledi.

Mevcut altyapıyla İsrail'in Mısır'a göndereceği gaz miktarının kısıtlı olacağını vurgulayan Rettig, "İsrail'den Mısır'a giden boru hatlarında büyük darboğazlar var çünkü aynı boru hatları İsrail'in iç pazarında da kullanılıyor. Bu nedenle İsrail ve Mısır'ın kendileri için daha fazla gaza ihtiyaç duyduğu sıcak yaz aylarında,boru hatlarında LNG tesislerine göndermek için daha az kapasite olacak" diye konuştu.

Rettig, bunu aşmanın tek yolunun İsrail'deki doğal gaz sahalarından Mısır'daki 2 LNG terminaline doğrudan akış sağlayacak bir boru hattını inşa etmek olduğuna dikkati çekerek, bunun birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.

"Türkiye-İsrail alternatifi daha ucuz ve uzun vadeli çözüm olur"

Avrupa'nın Rus gazının yerini doldurmak için çok sayıda alternatife ihtiyacı olduğuna değinen Rettig, "Ne kadar çok ihracat anlaşması yapılırsa o kadar çok altyapı inşa edilir, yeni enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de daha fazla gaz aramaya gelme olasılığı o kadar artar" dedi.

Rettig, LNG'nin Avrupa için pahalı bir seçenek olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Avrupa'nın şu ana kadar yaptığı anlaşmalar geçici bir çözüm. Uzun vadeli bir çözüm aranıyorsa LNG'den daha ucuz ve istikrarlı boru hatları inşa edilmeli. Azerbaycan, Irak, İran ya da İsrail ile Doğu Akdeniz'den gelecek yeni boru hatlarının Avrupa'ya ulaşacağı ana geçiş Türkiye olacaktır. İsrail'den Türkiye'ye bir boru hattı genişliğe bağlı olarak yılda 10 ila 16 milyar metreküp gaz taşır ve LNG'den ucuz olur."

İsrail ile Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Rettig, Türkiye'nin İsrail'den gazı getirip kendi iç pazarında kullanmasının da bir seçenek olduğunu söyledi.

Rettig, İsrail, Mısır ve Avrupa arasında yapılan anlaşmanın yakın gelecekte Avrupa'ya yalnızca 2 milyar metreküp ilave doğal gaz sağlayacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Anlaşma, İsrail ile Türkiye arasında olası bir boru hattı kadar uzun dönemli çözüm sağlamıyor. Türkiye'nin İsrail'den gaz alarak iç pazarında kullanmasıyla Türkiye pazarında boşta kalan ekstra Azerbaycan gazı olacaktır. Türkiye bunu iç pazarda kullanmak yerine Avrupa'ya gönderecektir. Sonuç olarak Avrupa'ya daha fazla gaz ulaşmış olur. Bu İsrail'in gaz molekülleri olmak zorunda değil. Avrupa için fark etmez. Sonuçta TANAP üzerinden boşta kalan gazın gitmesi gibi bir seçenek olacak. İsrail, Türkiye'ye ne kadar çok gaz gönderirse Türkiye'nin Avrupa'ya satması için o kadar gazla gaz serbest bırakılır."