İsveç'te skandal! Terör örgütü PKK'ya para akışı deşifre oldu

İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'nin haklılığı son gelen son haberle bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü PKK için İsveç'te bağış adı altında toplanan paraların Kandil'e nasıl gönderildiği deşifre oldu.

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İSVEÇ'in başkenti Stockholm'de PKK/PYD terör örgütünün İsveç bankalarında açılan kron hesaplarından gelen yardım ve bağışları Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'e karşı kullandığı silah ve mühimmatın teminine harcadığı ortaya çıktı.

İsveç'in farklı şehirlerinde finansal destek için hesaplar açan terör örgütü bir yandan Türkiye'nin hilafına her türlü terör faaliyetini desteklerken bir yandan da NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten askeri mühimmat haricinde tıbbi ekipman da dahil her türlü malzeme desteği alıyor.

İsveç'te faaliyet gösteren banka hesabının PKK/PYD'nin ortak ana hesap olarak kullandığı banka numarası deşifre edildi.

"Mobil ödeme ile direk Kandil'e ulaştırılıyor"

Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "İsveç'te dernekler üzerinden bağış adı altında Kandil'e para gönderiliyor. Bankgirot isimli banka üzerinden okul tadilatı, tıbbi yardım gibi başlıklarla PKK'ya para gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdurrahman Şimşek, "Bütün İsveç'te açık kaynaklarda PKK/PYD'ye yardım olarak istiyorlar. Açık hesap üzerinden paralar toplanıyor. Resmi yoldan soruşturduğun zaman bile bütün İsveç'te olan bilgiye ulaşabiliyorsun. Mobil ödeme ile direk Kandil'e ulaştırılıyor. Suriye'de Beşşar Esed mağdurundan kaçmış çocukların fotoğraflarını kullanarak para toplanıyor. Bu hesap doğrudan PKK'nın hesabı" dedi.