İstanbul Bostancı'da feci olay! Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
İSTANBUL Bostancı Marmaray istasyonunda raylara atlayarak trenin altında kalan genç yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.Abone ol
İSTANBUL Bostancı Marmaray istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir genç trenin durağa yaklaştığı esnada raylara atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Seferlerde aksama yaşanırken yaşanan olay sonrası durakta bekleyen yolcular istasyondan çıkarıldı.