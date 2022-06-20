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Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.

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İsrail ve Mısır'la ilişkilerini güçlendiren Türkiye, son olarak Suudi Arabistan'la yeni dönemin kapısını araladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenlemiş, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusu görüşülmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da, çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

Yeni dönemde ilk önemli adım
İki ülke arasındaki ilişkilerin yeni döneme girildiği şu günlerde ilk olumlu adımlardan biri atıldı.

Suudi Arabistan yönetimi, 24 Mayıs günü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Suudi Arabistan yönetimi; Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağını kaldırdı.

Kısıtlama olmadan seyahat edilebilecek
Devlet ajansı SPA, Suudi Arabistan vatandaşlarının artık kısıtlama olmadan bu ülkelere seyahat edebileceğini aktardı.

Öte yandan Suudi Arabistan, geçen haflarda kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil koronavirüsle ilgili birçok kısıtlamasını kaldırmıştı.

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