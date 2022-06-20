Selahattin Demirtaş'ın sözlerinden medet umuyorlar! FETÖ telefonunda ortaya çıktı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) düzenlenen operasyonda 15 kişi tutuklandı. Örgüt üyelerinin telefonlarında yapılan incelemede çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Telefon kayırlarında FETÖ ile terör örgütü PKK'nın birlikte hareket ettiği gözler önüne serildi.

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) soruşturmaları kapsamında daha önceden haklarında işlem yapılmış ve meslekten ihraç edilmiş, aralarında emniyet, öğretmen ve sağlık personelinin bulunduğu örgüt üyelerinin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelerek örgütü yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalar yaptığını tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri 10 Mayıs günü Konya ve Ankara'da tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ ile PKK el ele

Örgüt üyelerinin cep telefonlarının incelenmesi sonucu FETÖ ile terör örgütü PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. FETÖ üyelerinin kurdukları bir mesaj grubunda 'Mustafa' isimli örgüt üyesinin tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir mesajının paylaştı. Mesajda Demirtaş'ın, "Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın" sözleri yer alıyor.

15 Temmuz'dan sonra büyük bir darbe yiyen örgütün yeniden yapılanma kapsamında Selahattin Demirtaş'ın sözlerinden bile medet umdukları, dağılan örgüt üyelerini bir araya getirebilmek için uğraştıkları görülüyor.

(SABAH)