Deva Partisi lideri Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığını ilk turda ve farkla kazanmalıyız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda ve farkla kazanmaları gerektiğini söyleyen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın ortak aday konusunda bir isim belirlemediğini ifade etti.

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Muhalefette kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı bilmecesi sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi, Millet İttifakının genişletilmesi için Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından konuyla ilgili tartışmalar devam ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV ekranlarına konuk oldu. Babacan, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hedeflerinin ortak olduğunu söyledi.

"İlk turda ve açık arayla kazanacağız"

İlk turda seçimi farkla kazanmayı düşündüklerini belirten Ali Babacan, "Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hedefimiz ortak aday. Çünkü cumhurbaşkanlığını ilk turda ve açık arayla kazanmanın şart olduğunu düşünüyoruz" dedi.