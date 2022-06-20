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Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

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