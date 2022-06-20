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Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/lrxe5oD5pZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 20, 2022
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile yolların ayrıldığını duyurmuştu.