Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan’a meydan okudu yüreği yetiyorsa

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘cumhur ittifakı’nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek, “Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na da “Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla” diyerek seslenmişti.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restiyle nasıl boşa düştüğünü anlattı.

''Kemal Kılıçdaroğlu, hakikaten çok alem bir adam ya. Tayyip Erdoğan çağrı yapıyor. Ya aday ol ya adayını göster diye sesleniyor. Engin Özkoç hemen sahne alıyor. 'Hele bir sen aday ol. Aday mısın aday değil misin önce onu bir açıkla' diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor.

Peki şimdi ne olacak? Ey Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan İzmir'den seslendi; 'Muhalefet habire soruyor Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Buradan açıklıyorum 'Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır.' Bu sefer de seçim tarihini açıkla diye kaçmaya başlayan muhalefete MHP Genel Devlet Bahçeli, AK Parti'nin önde gelen pek çok önemli ismi seçim tarihini açıklamıştı. Tayyip Erdoğan yine İzmir'den 'Seçim tarihi Haziran 2023'tür diye açıkladı. Peki şimdi ne olacak? Ey Engin Özkoç, ey Kemal Kılıçdaroğlu...''

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