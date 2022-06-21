'Kökünü kurutma' operasyonu! 2'si kadın üst düzey baronlar gözaltına alındı

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Diyarbakır'da uyuşturucu baronlarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 ilde 292 adrese 4 bin 200 polisle baskın düzenlendi ve 213 kişi gözaltına alındı'' dedi. Baskınlarda PKK paçavraları ve kalaşnikof silahlar yakalandı.

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar peş peşe gelirken, bu kez zehir tacirlerinin kökünü kurutma operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Diyarbakır'da uyuşturucu baronlarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 ilde 292 adrese 4 bin 200 polisle baskın düzenlendi ve 213 kişi gözaltına alındı'' dedi. Bakan Soylu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

8 ay süren takibin ardından düğmeye basıldı

- Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar

da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Operasyonun ismi: Kökünü kurutma...

- Kökünü Kurutma Operasyonu ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

10 şehirde aynı anda düğmeye basıldı

- Diyarbakır merkezli operasyon kapsamında 10 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de baskınlar yapıldı ait 205 adreste aramalar yapıldı.

4 bin 200 polisle ve jandarma

- Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

- Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

Baronlar ve baroniçelerin hepsi gözaltına alındı

Kolay bir Operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var, onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş, tüm dinlemeleri, delilleri elde edilmiş ve operasyona döndürülmüştür.

- Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.

Örgüt paçavraları ve kalaşnikoflar ele geçirildi

- Şu anda girilen adreslerde, gerek örgüt paçavraları gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar ele geçirildi. Elbetteki, burada ta geçmişten kalan bir alışkanlık üzerine yani bir taraftan uyuşturucu bir taraftan da uyuşturucudan yani narkodan elde edilen, terör finansmanı elbetteki var.

- Yaklaşık 2-2,5 yıldır sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz. Yani bunun finansmanına yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyoruz ki, en kıymetlisi budur. Gerek terör operasyonları gerek suç örgütlerini tasfiye operasyonlarında finans ayağı da bizim açımızdan yani terörün ve suç gelirlerinin finansmanı ayağı da bizim açımızdan en önemli ayak olarak projelendirilmektedir, delillendirilmektedir, detaylandırılmaktadır ve ortaya konulmaktadır.

- Daha dün olsa gerek yine Maliye Bakanımızla birlikte imzaladığımız, bir çok terörün suç gelirleri sebebiyle, el koyduğumuz zannediyorum bugün yarın öbür gün bir şekilde ilgili Resmi Gazetelerde yayımlanabilme imkanına sahip olacaktır.