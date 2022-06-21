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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 ek zam iddiası! Ek Bütçe'de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 ek zam iddiası! Ek Bütçe'de var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı ve AK P Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 ek zam iddiası! Özel, Erdoğan Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini duyurdu.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 40,4 oranında zam istediğini açıkladı. Bu zamla Erdoğan’ın maaşının 141 bin 453 TL’ye yükseleceğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı'nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL'ye mahkum mu kalacak?” 

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