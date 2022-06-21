BIST 2.539
DOLAR 17,32
EURO 18,24
ALTIN 1.022,14
HABER /  GÜNCEL

Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları birbirine girdi! Zor yatıştırdılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bahçelievler Belediyesi ile İBB zabıtaları birbirine girdi! Zor yatıştırdılar

BAHÇELİEVLER Belediyesi ekipleri ile İBB zabıtaları arasında Şirinevler'de çalışma yapılan Şehit Yarbay Cesur Parkı nedeniyle tartışma yaşandı. Vatandaşların da dahil olduğu tartışma sırasında kısa süreli arbede de meydana geldi.

Abone ol

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında, ilçedeki park çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda vatandaşların talebi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma yerine gelen İBB ekipleri, parkın yanında bulunan Büyükşehir Belediyesince istimlak edilerek yıkılan konutların yerinde ve parkta kendilerinin yakın zamanda çalışma başlatacaklarını öne sürdü.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri de İBB'ye ait olan yerde değil, halihazırda belediyelerine ait parkta temizlik çalışması yaptıklarını belirtti. Parktaki çalışma nedeniyle ekipler arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya vatandaşların da dahil olmasıyla İBB ve Bahçelievler Belediyesi zabıtaları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Olaya müdahale eden Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Helin Görgül ile CHP'li Meclis Üyesi Rüştü Oğuz, durumu yatıştırdı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, İBB ekiplerinin itirazına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 ek zam iddiası! Ek Bütçe'de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 ek zam iddiası! Ek Bütçe'de var
'Alo Polis' yalanına bir servet kaptırdı! Galataport mühendisini banka banka dolaştırıp neyi varsa aldılar
'Alo Polis' yalanına bir servet kaptırdı! Galataport mühendisini banka banka dolaştırıp neyi varsa aldılar
'Kökünü kurutma' operasyonu! 2'si kadın üst düzey baronlar gözaltına alındı
'Kökünü kurutma' operasyonu! 2'si kadın üst düzey baronlar gözaltına alındı
Metin Feyzioğlu'ndan Sezgin Tanrukulu'na SİHA ve Bayraktar tepkisi
Metin Feyzioğlu'ndan Sezgin Tanrukulu'na SİHA ve Bayraktar tepkisi
Düzce'de yağmur sokakları göle çevirdi
Düzce'de yağmur sokakları göle çevirdi
İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek
İbrahim Kalın: Finlandiya ve İsveç'le NATO müzakereleri sürecek
Kayseri'de 6 araç alt geçitte birbirine girdi! Yaralılar var
Kayseri'de 6 araç alt geçitte birbirine girdi! Yaralılar var
İstanbul Bostancı'da feci olay! Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
İstanbul Bostancı'da feci olay! Tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti
Memleket Partisi'nde peş peşe üst düzey istifalar! Muharrem İnce'den flaş karar
Memleket Partisi'nde peş peşe üst düzey istifalar! Muharrem İnce'den flaş karar
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi