Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir yaşı kaç çocuğu var mı?

ATV'nin sevilen ve en güvenilir ismi olan Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu olanlar oldu. Mutlu haberin ardından Müge Anlı'nın sevgilisi, müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu merak konusu oldu. Aslen Adanalı olan Şinasi Yüzbaşıoğlu 4. sınıf Emniyet müdürü ve 58 yaşında? Peki Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce evlit miydi, ilk kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu çocuğu var mı?

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Müge Anlı'nın canlı yayında evleniyorum ilanının ardından müstakbel eşi, Şinasi Yüzbaşıoğlu bir anda sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir birlikte olan, ilişkilerini gizli gizli yürütüp; evlilikle taçlandırmayı planlayan Müge Anlı'nın sevgilisi Türkiye gündeminin tepesine yerleşti. Birçok kişi Müge Anlı'nın evleneceği adam Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu araştırmaya başladı. 48 yaşında olan Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu arasında 10 yaş var. Şinasi Yüzbaşıoğlu 58 yaşında ve aslen Adanalı. Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce evlilik yaptı mı bilinmiyor ama Müge Anlı Burhan Akdağ ile iki kez evlendi, kızları Lidya dünyaya geldi. Peki kimdir Şinasi Yüzbaşıoğlu, nerede görev yapıyor, ilk eşi ve çocukları kimdir?

Müge Anlı 20 Haziran 2022 pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını programının açılışında bombayı patlattı ve 'evleniyorum' dedi. Hakkında bugüne kadar yalan yanlış bir çok sevgili ve evlilik haberi yapıldığını söyleyen Müge Anlı evlilik haberini şu sözlerle duyurdu:

Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum.

Şinasi Yüzbaşıoğlu emniyet müdürü çıktı : Müge Anlı'nın 'devlet memuru saygın bir mesleği var' sözleri müstakbel eşinin emniyetçi olduğuna yoruldu. Kısa süre sonra da Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun bir emniyet mensubu olduğu ortaya çıktı. Adana doğumlu olan Şinasi Yüzbaşıoğlu 58 yaşında. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu öncesinde Adana emniyet müdürlüğünde görev yapmış. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü.



Müge Anlı'nın ilk eşi Burhan Akdağ: 1973 İstanbul doğumlu olan Müge Anlı ilk evliliğini Burhan Akdağ ile yaptı. Müge Anlı'nın bu evlilikten bir kızı oldu. Müge Anlı ve Burhan Akdağ olaylı bir boşanma ve velayet süreci yaşadı. Burhan Akdağ bir dönemin en ünlü magazin programı yapımcısıydı.

Müge Anlı'nın ilk evliliği: Magazin muhabirliği yapan Müge Anlı ilk eşi Gürhan Akdağ ile Kanal 6'da tanışıyor. Gürhan Akdağ o zamanlar kanalda magazin müdürlüğü yapıyor.

Müge Anlı ile yasak aşk yaşamaya başlayan Gürhan Akdağ, ilişkisini rahat sürdürebilmek için eşinden boşanıyor. Bir çocuk sahibi olan Akdağ, boşanmanın ardından Müge Anlı ile 1993 yılında nikah masasına oturuyor.

Kızları Lidya dünyaya geliyor: Çiftin mutlu giden evliliği ilk meyvesini veriyor ve kızı Lidya Müge Akdağ 2002 yılında dünyaya geliyor. Doğduğu günden bu yana Müge Anlı'nın en hassas noktası olan kızı Lidya'yı kameralardan uzak tuttuğu için kızı hakkında pek bir bilgi yok.

Lidya Müge Akdağ'ın şu anda 19 yaşında olduğu üniversiteye hazırlandığı biliniyor. Çevresi tarafından annesine benzetilen Lidya'nın 1.62 boyunda ve 49 kilo olduğu ise hakkında bilinenlerden bir kaçı.

Neden boşandılar: Kızı Lidya'nın doğumundan sonra Müge Anlı kariyerinde yükselmeye, eşi Akdağ ise düşüşe geçiyor. Bu durum çift arasında giderek büyüyen bir sorun haline geliyor ve boşanmaya karar veriyorlar.

Müge Anlı boşanmak istediğini dile getirince Akdağ gurur yaparak tartışmanın hemen ertesi günü boşanma davası açıyor ve çift hızlı bir şekilde boşanıyor.

Boşandıktan sonra kızları Lidya nedeniyle sık sık bir araya gelen Müge Anlı ve Gürhan Akdağ yeniden evlenmeye karar veriyorlar ve çift 2. kez nikah masasına oturuyor.

Şiddet gördüm iddiası: İkinci kez evlenen çiftin ilişkileri ilk yıllar güzel geçse de yeniden tartışmalar alevleniyor ve yeniden boşanıyorlar. Bu kez boşanmaya karar veren ve dava açan taraf Müge Anlı oluyor. Anlı, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek dava açıyor.

Mahkeme yapılan suçlamaları göz önüne alarak Lidya Müge Akdağ'ın velayetini annesi Müge Anlı'ya veriyor. Ünlü sunucu kızı Lidya'nın, babası ile görüşmesine uzun yıllar izin vermiyor.

Uzun yıllar kızını göremeyen baba Burhan Akdağ ise Koynumdaki Yılan adında bir kitap yazarak kızına duyduğu özlemi anlatıyor.

Başka adamdan hamile iddiası: Müge Anlı hakkında eski eşi Gürhan Akdağ'ın ortaya attığı iddia yenilir yutulur cinsten değildi.

Akdağ, Müge Anlı'nın programa ara verme sebebinin evli bir adamdan hamile olması olduğunu öne süürüyor. Bu iddia karşısında çılgına dönen Müge Anlı eski eşiyle tekrar mahkemelik oluyor.