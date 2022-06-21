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İsrail'de sürpriz gelişme Netanyahu: Bu harika bir haber

İsrail'de sürpriz gelişme Netanyahu: Bu harika bir haber

İsrail’de koalisyon hükümeti dağılıyor, ülke 4 yılda beşinci kez seçime gidiyor. Netanyahu ise yaşanan siyasi gelişmelerin İsrail'deki milyonlar için "harika bir haber" olduğunu savundu.

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İsrail'de koalisyon hükümetinin başbakanı Naftali Bennett Pazartesi akşamı yaptığı sürpriz çıkışla, meclisin feshi için gelecek hafta oylama yapılacağını söyledi.

Koalisyonun yoluna devam edemeyeceği sonucuna varılması sonrası yeni bir seçim daha ufukta belirdi.

Bu açıklamanın koalisyon hükümetinin üyelerine de sürpriz olduğu kaydediliyor.
Times of Israel gazetesi savunma ve içişleri bakanlarının bu açıklamanın yapılacağından haberdar olmadığını aktarıyor.

Beklendiği gibi oylamada fesih yönünde karar çıkması halinde ülke son 4 yılda beşinci kez sandığa gidecek.

Siyasi uzmanlar seçimlerin Ekim ayında yapılabileceğini öngörüyor.
Eski Başbakan Binyamin Netanyahu da bu gelişmeler sonrası başbakanlık koltuğunu geri kazanacağını savundu.

Netanyahu: Bu harika bir haber
Hakkında açılan yolsuzluk davalarının gölgesindeki Netanyahu ise yaşanan siyasi gelişmelerin İsrail'deki milyonlar için "harika bir haber" olduğunu savundu.
Geçen hafta Kanal 12 isimli İsrail televizyonu tarafından yapılan anket, Netanyahu'nun yeni bir seçimi kazanabileceğini ama meclis çoğunluğunu iki koltukla kaçıracağını öngördü.

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