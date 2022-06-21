Rus isim Ukraynalılar için Nobel Barış Ödülü'nü dudak uçuklatan fiyata sattı

RUSYA'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara açık artırmayla sattı. Satıştan kazanılan para Ukraynalı mültecilere gidecek.

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Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitry Muratov, Nobel Barış Ödülü'nü açık artırmayla sattı. Dünya Mülteci Günü'nde yapılan satışta elde edilen tüm gelir Ukrayna'daki savaştan kaçan mültecilere yardım için kullanılacak.

Ödülü alan açıklanmadı

Heritage Auctions yaptığı açıklamada, New York'ta altın madalyanın satışının UNICEF'in Ukrayna'nın yerinden edilmiş çocuklarına insani müdahalesine fayda sağlayacağını söyledi.

Satışı gerçekleştiren Heritage Auctions, kazanan teklif sahibinin kim olduğunu açıklamadı.

Muratov, ifade özgürlüğünü savunduğu için 2021'de barış ödülüne Filipinli gazeteci Maria Ressa'yla birlikte layık görülmüştü.

Gazete kapanmıştı

Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini "savaş-işgal" olarak gördüğü için, mart ayında faaliyetleri askıya alınmıştı.

Rusya'nın başlattığı saldırılar nedeniyle 6 milyondan fazla Ukraynalı kadın ve çocuk mülteci oldu.

Rekor kırdı

Nobel Barış Ödülü 175 gram ağırlığında 23 ayar altından yapılıyor. Bugüne kadar bir açık artırmada Nobel Ödülü'ne ödenen en yüksek meblağ 4.76 milyon dolar olmuştu.

James Watson, 1962 yılında kazandığı Nobel ödülünü 2014 yılında 4.76 milyon dolara satmıştı.