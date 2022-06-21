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İstanbul'da ekmeğe zam geldi bugün itibariyle 5 lira oldu! İBB'den Halk Ekmek'e zam açıklaması

İstanbul'da ekmeğe zam geldi bugün itibariyle 5 lira oldu! İBB'den Halk Ekmek'e zam açıklaması

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde bugünden itibaren ekmek 5 liradan satılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise "İstanbul'da ekmeğe zam' haberlerinin ardından gece yarısı Halk Ekmek'e zam açıklaması yaptı. İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama herkesin yüreğine su serpti.

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İSTANBUL'un bazı ilçelerinde bugünden itibaren 240 gram ekmeğin 5 liraya çıkacağı açıklanmıştı. Bugün itibariyle Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de ekmek 5 liradan satılmaya başlandı. Ekmek fiyatlarının 5 liraya çıkmasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek işletmesine döndü. Vatandaşın ucuz ve kaliteli ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek, zam yapmama kararı aldı. İyi haberi Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama sosyal medya hesabından duyurdu. Özgen Nama şunu yazdı:

- “Biz, 250 gr ekmeği 2 TL'den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz”.

Ekmek bir yılda yüzde 150 zamlandı
Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 73.5 olarak açıklanırken, tem gıda ürünleri bunun iki katı zamlandı. Bir yıl içinde ekmeğe gelen zam oranı yüzde 150 oldu. Geçen yıl haziran ayında ekmek 1.75 TL'den satılıyordu. Bugün itibariyle ise 5 lira oldu. 

Fırıncılar ne diyor? 
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin yaptığı açıklamada, “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” diye konuştu.

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