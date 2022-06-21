Afrika'nın en büyük tatbikatı 'Afrika Aslanı 2022' başladı

Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı kabul edilen "Afrika Aslanı 2022" Fas'ta başladı.

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Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının bu yıl 18'incisi düzenlenen tatbikata ilişkin açıklaması, Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayınlandı.

Açıklamada, çok uluslu görev gücünün fiili olarak, Agadir'deki Güney Bölgesi Yüksek Komutanlığı düzeyinde düzenlenen ve katılımcı ülke temsilcilerinin hazır bulunduğu açılış töreniyle başladığı kaydedildi.

Törende konuşma yapan Güney Bölgesi Komutanı Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi General Bilhayr el-Faruk, katılımcı ülkeleri selamladı.

Faruk, güvenlik sorunlarının, çeşitli durumlardan dersler çıkarılmasını, ortak askeri tatbikatların yararı konusunda görüş birliğini, daha koordineli bir işbirliği için kültürel, dilsel ve uygulamalardaki engellerin aşılmasını gerektirdiğini söyledi.

Bu yıl Fas ve ABD'nin içinde yer aldığı Afrika kıtasından ve dışından 10 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta katılımcı ülkelerden 20 askeri gözlemci de hazır bulunuyor.

Katılımcı ülkelerin isimleri açıklanmadı

Tatbikat, ülkenin kuzeyindeki Bin Cerir ve Kuneytra, orta kısmındaki Agadir ve Tarudant ile Batı Sahra'nın Tantan ve Mahbes bölgesini de kapsıyor.

ABD ve Fas silahlı kuvvetleri tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen tatbikat 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Ordu açıklamasında katılımcı ülkelerin isimlerine ilişkin bilgi vermedi.

ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini ilan etmesinin ardından yapılan ilk "Afrika Aslanı 2021" tatbikatı, bölgenin en büyük kenti olan Ed-Dahle yakınındaki Mahbes bölgesini de kapsamıştı. Bu sene de tatbikat faaliyetlerinin bir kısmı ikinci kez Batı Sahra bölgesinde düzenlenecek.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.