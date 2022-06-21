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Almanya'dan Rus aileye yaptırım: Gayrimenkullere el konuldu

Almanya'dan Rus aileye yaptırım: Gayrimenkullere el konuldu

Almanya, Avrupa Komisyonunun yaptırım listesinde iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğunu açıkladı

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Almanya'da, iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğu bildirildi. Münih Savcılığından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun yaptırım listesinde bulunan Rusya Federasyonu Duma üyesi bir kişi ile eşine ait Münih'teki mülklere el konulduğu belirtildi.

İsimleri açıklanmayan Rus vatandaşlarının yaptırımlar yasasını ihlal ettikleri ve dairelerin kiralanmasından gelir elde etmeyi sürdürdükleri ifade edildi. Almanya'da ilk kez Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarına ait gayrimenkule el konulduğu vurgulandı.

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