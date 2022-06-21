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2008 krizini bilen Roubini'den hisse ve tahvillerle ilgili yeni tahmin

2008 krizini bilen Roubini'den hisse ve tahvillerle ilgili yeni tahmin

Ekonomist Nouriel Roubini, ABD'de bu yıl bir resesyon yaşanmasının olası olduğuna dikkat çekerek tahvil ve hisse fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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2008 küresel finans krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel Roubini yıl sonuna dek ABD’de resesyon yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu.

Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada enflasyonun yüksek seyrettiğini ve Tüketici Güveni, perakende satışlar, üretim aktivitesi ve ev sahibi olma sayılarının sert şekilde yavaşladığına dikkat çeken ünlü ekonomist resesyon için “Çok yakın durumdayız” ifadelerini kullandı.

Roubini hem hisselerde hem de tahvillerde daha fazla düşüş öngördüğünü de sözlerine ekledi. Roubini Macro Associates CEO’su ABD resesyon dönemlerinde hisse fiyatlarının yüzde 35, stagflasyon dönemlerinde ise yüzde 50 düşme eğiliminde olduğunu söylerken 10 yıllık tahvil getirilerinin de yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini belirtti.

Roubini yenin dolar karşısında yüzde 10 daha düşmesi durumunda ise Japonya Merkez Bankası’nın tahvil getirilerini kontrol etmek amacıyla politika değişikliğine gidebileceğine vurgu yaptı.

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