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Kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı! Abramovich, Ukraynalıların kahramanı olmuş

Kimsenin bilmediği gerçek ortaya çıktı! Abramovich, Ukraynalıların kahramanı olmuş

UKRAYNALI milletvekili David Arakhamia, Voice of America'ya verdiği röportajda hiç bilinmeyen bir gerçeğe vurgu yaptı. Arakhamia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik gerçekleştirilen müzakerelerde, Rus oligark Roman Abramovich'in insani koridor açılsın diye pazarlık yaptığını açıkladı. Abramovich'in bu teklifi kabul edilince Mariupol'de insani koridor açıldığı ortaya çıktı.

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Ukraynalı milletvekili ve Kiev'in baş müzakerecisi David Arakhamia, Rus oligark ve Chelsea Futbol Kulübü'nün eski sahibi Roman Abramovich hakkında daha önce kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı. Arakhamia Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde başlatılan müzakerelerde yer alan Abramovich'in Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlerde insani koridor kurulmasını sağlayarak Ukraynalı sivillerin hayatını kurtardığını söyledi.

'Anlaşmaların çoğunu o sağladı'

Arakhamia, "Anlaşmaların çoğu onun aracılığıyla sağlandı. Mariupol, Berdyansk, Zaporizhya'daki insani yardım koridorları konusunda iyi bir iş çıkardı, ancak Kiev'in kuzeyindeki Bucha, Makarov ve Chernihiv bölgelerinden gelen koridorlara yardımcı olamadı" dedi.

Abramovich, Mart ayında gerçekleştirilen müzakerelerde zehirlenmiş, Ankara'ya getirilip burada tedavi edilmişti.

The Telegraph'a göre Roman Abramovich daha önce insani koridor oluşturmakla ilişkilendirilmemişti. Abramovich, henüz bu konu hakkında yorum yapmadı. 

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatmasının ardından Avrupa ülkeleri ve Amerika tarafından birçok Rus oligarka yaptırım uygulanmıştı. Roman Abramovich de yaptırım uygulanan oligarklar arasındaydı. 

Abramovich, 2003 yılında satın aldığı Chelsea Futbol Kulübü'nü satmak zorunda kaldı.

AB'ye dava açtı

Putin ile yakın bağları olduğunu reddeden Abramovich, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmış, geçtiğimiz ay söz konusu yaptırımlar nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satma kararı almıştı. Abramovich’in ayrıca, kendisi hakkında yaptırım kararı alarak kara listeye ekleyen AB Konseyi’ni geçtiğimiz ay bizzat AB Mahkemesine dava ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Posta

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