Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı
KASTAMONU’nun Cide ilçesinde mahalleye inen ayılar sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkamaz oldu. Gündüz vakti mahalle içerisinde dolaşan ayılar sebebiyle mahalle sakinlerini korku sardı.
Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi’nde son zamanlarda ayılar, meyve ağaçlarına çıkarak zarar vermeye başladı. Ayrıca arı kovanlarını da parçalayan ayılar, gündüz vakti de mahalleye kadar indi. Ayılarla karşılayan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
Mahalle sakinlerinin artan şikayetleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye ayıların görüntülenebilmesi için fotokapan kuruldu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, korktukları için evlerinden bile çıkamadıklarını söyledi.
Yolda yürürken ağaçta bir şeyler kımıldadı: Kiraz ağacına çıkmış iki ayı gördüğünü söyleyen Neşe Yiğit, “Komşularım söylüyordu ama ben ilk defa gördüm. Amcamın kızına gidiyordum yola çıktım. Yolda yürürken ağaçta bir şeyler kımıldadı. Herhalde dedim dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor. İyice baktığımda ağaçta iki tane ayı gördüm. Hiç konuşamadım, sesim kısıldı ne yapacağımı şaşırdım. Mahallemizin mezarlığında çalışanlar vardı. Geri dönüp onların yanına gittim. Sessizce mezarlığa girdim ve iki tane ayı var dedim. Oradan sağ olsun yanımda gelip beni buradan geçirdiler. Fotoğraflarını çekecektik ama kiraz ağacından bir anda inip ormanlık alana doğru kaçtılar. Bu olay öğle saatlerinde oldu.
Artık biz çok rahatsız olmaya başladık. Bir komşumuz ayı ile göz göze geldi. Milli Parklardan gelip orada kiraz ağacına kamera koydular. Bunun geçici çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bizim can güvenliğimiz yok. Bir komşumuz bize telefon etse, rahatsızım yanıma gel dese evden çıkamayacağız. Kapıları açamıyoruz. Gece sokakta zaten hiç dolaşamıyoruz. Eltim var, korkusundan bahçesine inemiyor. Çünkü bahçesini talan etti, marullarını dağıttı. Artık ayılar evlerimizin önüne kadar inmiş durumda. Yengem ile mahallede oturuyoruz, yengemin yanına kadar ayı geldi. Artık can güvenliğimiz yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.