Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı

Yolda yürürken ağaçta bir şeyler kımıldadı: Kiraz ağacına çıkmış iki ayı gördüğünü söyleyen Neşe Yiğit, “Komşularım söylüyordu ama ben ilk defa gördüm. Amcamın kızına gidiyordum yola çıktım. Yolda yürürken ağaçta bir şeyler kımıldadı. Herhalde dedim dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor. İyice baktığımda ağaçta iki tane ayı gördüm. Hiç konuşamadım, sesim kısıldı ne yapacağımı şaşırdım. Mahallemizin mezarlığında çalışanlar vardı. Geri dönüp onların yanına gittim. Sessizce mezarlığa girdim ve iki tane ayı var dedim. Oradan sağ olsun yanımda gelip beni buradan geçirdiler. Fotoğraflarını çekecektik ama kiraz ağacından bir anda inip ormanlık alana doğru kaçtılar. Bu olay öğle saatlerinde oldu.