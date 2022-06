Kabızlığın doğal ilacını diyetisyen Defne Gülcan açıkladı

Diyetisyen Defne Gülcan, toplumun yüzde 2-28’inin şikayetçi olduğu kabızlıktan herhangi bir hastalık veya patolojik bir durum yok ise beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliğiyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Yetişkinlerin kabızlığa karşı günde 25-29 gram lif alması gerektiğini belirten Gülcan, “Su tutucu özelliği nedeni ile pirinç, makarna, patates, havuç ve muzun tüketimi sınırlandırılmalıdır” dedi.

Tıptaki adı “konstipasyon” olan kabızlığın kadınlarda ve ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Defne Gülcan, bu sorunu yaşayanlara önemli önerilerde bulundu.

Bağırsak hareketlerinin kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Gülcan, “Bununla beraber 3 günden sonra dışkı sertleşeceği için tuvalet ihtiyacının 3 günden itibaren giderilememesi, buna bağlı dışkı sayısının az ve kişinin zorlanması kabızlık olarak tanımlanabilmektedir. Bazı hastalıklar, kullanılan ilaçlar kabızlığa neden olabilir. Kişinin hekim tarafından tanısı konmuş kabızlığa neden olabilecek herhangi bir hastalığı, patolojik durumu yoksa bazı alışkanlıklarından vaz geçerek sorununa çözüm bulabilir” diye konuştu.

Yürüyüş ve egzersiz

Beslenmedeki hataları düzelterek; yürüyüşü, egzersizi günlük rutine yerleştirerek kabızlığa karşı önlem alınabileceğini kaydeden Gülcan, lifli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Yetişkin bir bireyin günlük lif ihtiyacının 25-29 gram olduğunu belirten Gülcan, “2 yaşından büyük çocukların günlük alması gereken günlük lif miktarı ise çocuğun yaşına 5 ekleyerek bulunuyor. Örneğin, 6 yaşında bir çocuğun günde 11 gram lif alması gerekmektedir” dedi.

Öte yandan, sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olarak probiyotiklerin takviye olarak kullanılabildiğini söyleyen Kent Alsancak Tıp Merkezi Diyetisyeni Gülcan, her takviyenin herkese uygun olmadığını, bu nedenle doktora danışmadan tüketilmemesini önerdi.

Gülcan diğer önerilerini de şöyle sıraladı:

“Meyvenin suyu değil meyvenin kendisi, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, kırmızı et yerine beyaz et tercih edilmeli.

Öğünler yavaş tüketilip, lokmalar iyice çiğnenmeli. Çay ve kahve suyun yerini tutmaz, günde 8-10 bardak su içilmeli. Su tutucu özelliği nedeni ile pirinç, makarna, patates, havuç ve muzun tüketimi sınırlandırılmalıdır. Salatalara lif içeriği yüksek olan keten tohumu eklenebilir. Paketli yiyeceklerden uzak durulmalı, öğün atlanmamalıdır. Günün hep aynı saatinde tuvalete gidilmelidir ve ihtiyaç durumunda ertelenmemelidir. Gün içerisinde aktif olunmalıdır.”

Gülcan, çeşitli gıdalardaki lif miktarlarından da örnekler verdi. Gıdaların 100 gram üzerinden içerdiği lif miktarları şöyle; çiğ brokoli 3,29 gr, patlıcan 6,6 gr, pancar 7.8 gr, yulaf 10.3 gr, kivi 3.39 gr, armut 3 gr, portakal 1.8 gr, keten tohumu 22,33 gr, badem 11 gr, fındık 10 gr