Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı 5 yıl yatıp çıkacak! Boğup, canlı canlı varilde yakan ve üstüne beton döken...

PINAR Gültekin'i boğduktan sonra henüz canlı iken varile koyup diri diri yakan ve üzerine beton döken katil Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik indirimi' Türkiye'yi çileden çıkardı. Kararı veren hakimler topa tutulurken, Fatih Altaylı, "Gencecik bir kızın, öldürüp, parçalanmasını ve varillerde betonlanmasını hafifletecek ne gibi bir tahrik görmüş mahkeme heyeti acaba" diye sordu. Cemal Metin Avcı'nın kaç yıl daha cezaevinde kalacağı belli oldu.

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup diri diri yakan, ardından da üzerine beton döken katil sevgili Cemal Metin Avcı hakkındaki karar verildi. Mahkeme, katil Avcı'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ardından da 'haksız tahrik indirimi' yaparak 23 yıl hapis cezası verdi. Ailesi ise beraat etti. Karar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gültekin ailesi kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Kendini parçalatacak kadar nasıl bir tahrikte bulundu?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen hapis cezasına ateş püskürerek, "Pınar Gültekin’i vahşice hislerle öldürüp, parçalayan ve bidonlara saklayan 'katil' önce müebbet hapse mahkum oldu. Sonra belirsiz bir 'ağır tahrik' indirimi ile cezası düşürüldü. Gencecik bir kızın, öldürüp, parçalanmasını ve varillerde betonlanmasını hafifletecek ne gibi bir tahrik görmüş mahkeme heyeti acaba..." diye sordu.

11 yıl yatacak deniliyor ama 5 yıla kadar aramızda olacak

Katil Cemal Metin Avcı'nın ne kadar cezaevinde kalacağını da sorgulayan Fatih Altaylı, "Şimdi yaklaşık 11 yıl hapis yatıp çıkacak deniyor ama ben size söyleyeyim, 5 yıla kalmaz aramızda. Bir kadın cinayeti daha, komik bir ceza ile kapatıldı gitti. Şimdi herkes kızıyor, sövüyor, kararı verenlere. Zırva bir tahrik unsuru ile cezadan büyük bir indirim yapanlara bedduanın bini bir para" ifadelerini kullandı.

Yargı siyasetin anlayışına esir hatta köle düştüğü zaman...

İktidarın beğenmediği, hoşlanmadığı, kendi yaklaşımına ters gördüğü hakimlerin ve savcıların sürgüne gönderildiğini iddia eden Altaylı, "Bir parodiye 5 yıl, öldürüp, yakıp, üzerine beton dökmeye 23 yıl ceza ancak yargının siyasetin anlayışına esir hatta köle düştüğü zamanların yargısıdır. Onurlu, hukuka bağlı, adalete inanmış hakimlerin sürgün edildiği, ezildiği yerde, yargıdan adalet bekleyemezsiniz.

Çünkü Adalet birkaç onurlu yargıcın değil, bir milletin meselesidir. Adaleti olmayan bir ülkenin geleceği olmaz. Adil hakimine zulmeden ya da bu zulme seyirci kalanın da! Bugün her şeye rağmen adil kalmaya çalışan hakimler için o sürgünler bir onur madalyasıdır. Boyun eğip tahrik yaratanlar içinse o kararlar bir utanç vesikası" diye yazdı.