BIST 2.575
DOLAR 17,33
EURO 18,34
ALTIN 1.022,96
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı? B ve C planı! Abdulkadir Selvi yazdı

Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı? B ve C planı! Abdulkadir Selvi yazdı

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen muhalefetin iddiasını kaleme alan Abdulkadir Selvi, "Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok." dedi.

Abone ol

2023 seçimlerine yaklaşılırken adaylık tartışmaları alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ağzından adaylığını ilan etse de muhalefetin iddiaları durmak bilmiyor.  

Muhalif medyada çoktan Erdoğan’ın yerine aday listesi bile hazırlandı. Hatta Kılıçdaroğlu, “Kasım ayında erken seçime gidilecek. Erdoğan aday olmayacak” dedi. Peki gerçekte olan biten ne? 

AK Parti kulislerini yakından takip eden gazetecilerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, merak edilen konuyu "Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı' başlıklı köşe yazısında paylaştı:

"Hatta Z planında da Erdoğan var"
"Şimdi gelelim AK Parti içinde Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlere. Böyle bir şey yok. Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok.

Cumhur İttifakı’nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne sokmaktan başka bir şey değil.

AK Parti’yi kurduğu günden beri iktidarda tutan ve girdiği her seçimi kazanıp muhalefet liderlerinin tamamının oy oranını toplasanız Erdoğan’a yetişmediği bir dünyada, Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olarak başka isimler neden düşünülsün?

AK Parti’nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir plan yok. Erdoğan’dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı
Foto Galeri Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çağlar Ökten kaç yaşında ilk eşi ve oğlu Artur'un annesi kimdir?
Çağlar Ökten kaç yaşında ilk eşi ve oğlu Artur'un annesi kimdir?
Kabızlığın doğal ilacını diyetisyen Defne Gülcan açıkladı
Kabızlığın doğal ilacını diyetisyen Defne Gülcan açıkladı
TSB, "Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez yayınlayacak
TSB, "Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez yayınlayacak
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
Bu hareketi 10 saniye yapamayanlar 10 yıl içinde ölebilir! Denge araştırması şaşırttı
Van'da ürküten deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı
Van'da ürküten deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı
Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!
Pençe Kilit'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Tatlıses eşleri kaç evlendi ilk eşi ve çocukları kimdir?
İbrahim Tatlıses eşleri kaç evlendi ilk eşi ve çocukları kimdir?
Parkı bahçeyi sardı dokunan çocuğun eli yandı göze değerse kör ediyor!
Parkı bahçeyi sardı dokunan çocuğun eli yandı göze değerse kör ediyor!
2008 krizini bilen Roubini'den hisse ve tahvillerle ilgili yeni tahmin
2008 krizini bilen Roubini'den hisse ve tahvillerle ilgili yeni tahmin