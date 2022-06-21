Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı? B ve C planı! Abdulkadir Selvi yazdı

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen muhalefetin iddiasını kaleme alan Abdulkadir Selvi, "Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok." dedi.

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2023 seçimlerine yaklaşılırken adaylık tartışmaları alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ağzından adaylığını ilan etse de muhalefetin iddiaları durmak bilmiyor.

Muhalif medyada çoktan Erdoğan’ın yerine aday listesi bile hazırlandı. Hatta Kılıçdaroğlu, “Kasım ayında erken seçime gidilecek. Erdoğan aday olmayacak” dedi. Peki gerçekte olan biten ne?

AK Parti kulislerini yakından takip eden gazetecilerden Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, merak edilen konuyu "Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmayacak mı' başlıklı köşe yazısında paylaştı:

"Hatta Z planında da Erdoğan var"

"Şimdi gelelim AK Parti içinde Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlere. Böyle bir şey yok. Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok.

Cumhur İttifakı’nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne sokmaktan başka bir şey değil.

AK Parti’yi kurduğu günden beri iktidarda tutan ve girdiği her seçimi kazanıp muhalefet liderlerinin tamamının oy oranını toplasanız Erdoğan’a yetişmediği bir dünyada, Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olarak başka isimler neden düşünülsün?

AK Parti’nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir plan yok. Erdoğan’dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil.