Mazot 40 lirayı geçecek! Müdahale edilmezse bu yaz için uyardı!

Mazotun 30 lirayı bulmasıyla daha da artacak endişesi sardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaz aylarında 40 lirayı da geçeceğini söyledi.

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Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, köşesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'la yaptığı röportajı paylaştı. Ahmet Akın, artan akaryakıt fiyatlarının sebebinin hükümetin ekonomi politikaları olduğunu belirterek, mazotun 40 lirayı geçeceği görüşünü savundu.

"Brent petrol ise 113 dolar seviyelerinde. Dolar Kasım ayında 9,9996 TL, bugün 17,39. TL'nin değer kaybı 7 ayda yaklaşık yüzde 75. Brent ise 7 ayda yaklaşık yüzde 45 oranında artmış." diyen Akın şöyle devam etti:

"Geçen 7 ayda TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 70 değer kaybetti. Brent petrol yüzde 53 oranında arttı. Bu süre içerisinde yani Kasım 2021'den 8 Haziran 2022'ye geçen sürede benzin yüzde 210 mazot ise yüzde 238,5 zamlandı.

İktidar; 7 ayda bütün sektörlerin temel bir girdisi olan akaryakıttan alınan vergi 6 kat artarken, hiç utanmadan kira artışına yüzde 25 oranında sınır getiriyor.

İktidarın müdahale etmemesi durumunda, tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 40 liraya çıkması kaçınılmazdır. Hatta 40 lirayı da geçebilir"