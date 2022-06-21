Erzurum'da çayır kavgası! AK Partili Meclis üyesi öldürüldü

ERZURUM’un Çat ilçesinde AK Partili Meclis Üyesi ve vatandaş arasındaki çayır kavgası kanlı bitti. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Çat Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Haydar Bulut hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

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Olay, Çat ilçesine bağlı Göbekören köyünde meydana geldi. AK Partili Meclis üyesi Haydar Bulut ve Doğan Edebali arasında çayır meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Kavgada ağır yaralanan Bulut ve Edebali ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meclis üyesi Bulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Doğan Edebali’nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.