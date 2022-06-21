Mesut Özil için flaş iddia: Almanya'ya geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de kampa katılmayan Mesut Özil konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Kulübü sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakan tecrübeli orta sahanın Almanya'ya geri dönebileceği öne sürüldü.

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kadro dışı kararı devam eden ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde kampa katılmayan Mesut Özil konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakan tecrübeli orta sahanın Almanya'ya geri dönebileceği öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe 'de yeni sezon öncesi geleceği merak konusu olan Mesut Özil ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli orta sahanın Almanya'ya geri dönebileceği ileri sürüldü.

Jesus kampa çağırmadı

İsmail Kartal döneminde Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda Jorge Jesus'un vereceği karar merak ediliyordu. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili alınan kadro dışı kararının devam edeceğini Jorge Jesus açıkladı. 67 yaşındaki teknik adam düzenlenen imza töreninde gelen soruya, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" cevabını verdi.

Kampa katılmadı, Endonezya ve Almanya'ya gitti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da kadroya dahil etmediği Mesut Özil öncelikle ticari girişimleri için Endonezya'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarların tepkilerine rağmen Endonezya'da iş görüşmelerinde bulunan Alman futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yapıldı. Süper Lig devinin tecrübeli orta sahası takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde de yine bir yurt dışı seyahatinde bulundu. Alman futbolcu, kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya uçtu.

Sosyal medyada takibi bıraktı

Tecrübeli futbolcunun son hamlesi ise Fenerbahçe ile iplerin kopma noktasına geldiğini gösterdi. 33 yaşındaki on numara, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Mesut Özil'in bu son hamlesi sonrası Fenerbahçe taraftarları da başarılı oyuncuya karşı aynı hamlede bulundu.

Werder Bremen iddiası

Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün olmayan Mesut Özil'le ilgili Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesapları üzerinden de takibi bırakan tecrübeli futbolcunun Werder Bremen'in radarında olduğu belirtildi.

Harekete geçildi

Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı vurgulandı. Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandıran bir detay olarak öne çıkarıldı.

Henüz resmi girişimde bulunulmadı

Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı kaydedildi. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmadığı vurgulandı. Mesut Özil, 2007-2010 yılları arasında Werder Bremen formasıyla 108 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 16 gol ve 54 asist üretti.

10 gole katkı yaptı

Mesut Özil geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmadan önce sarı-lacivertli formayı 25 kez giydi. 33 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Mesut Özil takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Alman futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek. Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den ayrılmayacağını açıklamıştı

Mesut Özil, ayrılık iddiaları ile ilgili daha önce sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım.

Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir."