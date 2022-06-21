Sivasspor Tunus'un milli yıldızı ile prensip anlaşmasına vardı

Sivasspor, Tunuslu milli on numara Firas Ben Larbi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü Ajman Club ile son pazarlıklar yapılıyor, orta sahaya bir takviye daha gelecek.

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Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Yiğidolar'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak eski oyuncusu Robin Yalçın'ı kadrosuna katmıştı.

Transfer görüşmelerine hız veren Sivasspor , 10 numara takviyesini de bitirmek üzere. Sivasspor, Tunuslu Milli on numara Firas Ben Larbi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü Ajman Club ile son pazarlıklar yapılıyor. Oyuncuyla ilgili durumun birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor. Rıza Çalımbay'ın takımında görmeyi çok istediği futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Fajr, Al Wehda'da

Sivasspor’un Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Suudi Arabistan kulüplerinden Al Wehda FC Mekke ile 2yıllık sözleşme imzaladı. Yiğidolar'ın kontrat uzatma önerisini kabul etmeyen deneyimli futbolcu, kariyerine Güney'de devam edecek. Sivasspor orta sahaya yeni bir takviye yapacak.