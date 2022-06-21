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Fenerbahçe, Bursa’dan 17’lik Hamza Baran Arıkan'ı istedi

Fenerbahçe, Bursa’dan 17’lik Hamza Baran Arıkan'ı istedi

Futbol altyapısını güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor’un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan’a talip oldu.

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Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, Bursaspor forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Hamza Baran Arıkan ile ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon A takımda sadece 1 karşılaşmada forma giyen Hamza Baran’ın, geçen sezon Fenerbahçe’den yeşil beyazlı kulübe kiralık olarak gönderilen Uğur Kaan Yıldız’la takas edilmesinin söz konusu olduğu aktarıldı.

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