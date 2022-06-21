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Fenerbahçe, Bursa’dan 17’lik Hamza Baran Arıkan'ı istedi
Futbol altyapısını güçlendirmeye yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor’un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan’a talip oldu.Abone ol
Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, Bursaspor forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Hamza Baran Arıkan ile ilgilendiği kaydedildi.
Bu sezon A takımda sadece 1 karşılaşmada forma giyen Hamza Baran’ın, geçen sezon Fenerbahçe’den yeşil beyazlı kulübe kiralık olarak gönderilen Uğur Kaan Yıldız’la takas edilmesinin söz konusu olduğu aktarıldı.