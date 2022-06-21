Hükümetin asgari ücret kararını beklemediler! Şirketlerden maaşlara 1500 TL ara zam
Enflasyondaki yüksek oranlı artışın sürmesi, çalışan kesimin alım gücünü önemli miktarda düşmesine neden oldu. Çalışanlar hükümetin asgari ücret ile ilgili yeni kararını beklerken, bundan bağımsız olarak pek çok şirket çalışanlarına zam yapmak için harekete geçti. Kimi şirketler ücretlere seyyanen bin TL ile bin 500 TL arasında artışlar yaptığını açıkladı.
İşte maaşlara zam uygulayan şirketler...
AYD Otomotiv Endüstri:
İSO 500’de 184. sırada yer alan Konya merkezli firma, asgari ücret zammını beklemeden, yaklaşık 5 bine yakın çalışanına ek 1.500 TL zam ve bir maaş ikramiye vereceğini açıkladı.
Şakalak Tarım Makineleri:
Konya merkezli tarım makineleri üreticisi olan şirketin yönetimi temmuz öncesi tüm çalışanlarına zam yaptı. 300 personelin ücretine 1.000 ile 1.500 arasında artırdı.
Fahrettin Erdiren Dişli Sanayi:
Konya OSB’de üretim faaliyetlerini sürdüren firma tüm çalışanlarına 1.000 TL zam yaptı. Hükümetin alacağı zam kararına göre artışına ekleme yapacak.