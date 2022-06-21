İsveç'te bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı

İsveç'te bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az iki kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs tutuklanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

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İsveç'in Vasteras kentindeki bir alışveriş merkezinde kimliği açıklanmayan bir şahsın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda en az iki kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaralıların net sayısı henüz net değil ancak durumunun ağır olduğu öğrenilen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Saldırgan tutuklandı

Polis saldırıda keskin bir nesnenin kullanıldığını açıkladı, bunun dışında bir detay vermedi.

Olayı gerçekleştiren şahıs tutuklanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.