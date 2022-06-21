Yaşlılık aylığı alanlara Kurban bayramında 1.100 liralık ikramiye verilir mi?

Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Milyonlarca emekliye devlet tarafından 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki kurban bayramında yaşlılık aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenir mi?

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. 2022 yılında Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek. Devlet tarafından emeklilere ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi 65 yaş aylığı yani yaşlılık aylığı alan vatandaşlara ödenecek mi? Geçmiş yıllarda devlet tarafından emekliye ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi yaşlılık aylığı alanlara ödenmedi. Kurban bayramı için ise henüz net bir açıklama yok.

Kurban Bayramı ikramiyesi emekli olan tüm vatandaşlara ödenecek. Emeklilik hakkı bulunmayan, yaşlılık aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmayacak.

65 yaş aylığı nasıl alınır: 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır: Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Hangi aylarda alınır: 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.