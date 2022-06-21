BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,31
ALTIN 1.023,39
HABER /  GÜNCEL

Pınar Gültekin'e iftiraların aslı ne? Cemal Metin Avcı'yı videoya alıp şantaj yaptı mı?

Pınar Gültekin'e iftiraların aslı ne? Cemal Metin Avcı'yı videoya alıp şantaj yaptı mı?

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza alması sonrası gözler yeniden caninin ortaya attığı iddialara çevrildi. Avukatı Rezan Epözdemir, gazeteci Sevilay Yılman'a konuştu.

Abone ol

Haber Türk yazarı Sevilay Yılman, Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'ya "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesini köşesine taşırken, Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklamalarına da yer verdi.

"Pınar Gültekin'in sevgili olduğu Cemal Metin Avcı’ya çeşitli tuzaklar kurduğu ve şantaj yaparak menfaat temin etmeye çalıştığı" iddialarını hatırlatan Yılman, "Yaptığım araştırmalarım, görüşmelerim sonunda emin oldum ki; bu iddialar o pislik katilin sırf bu indirim hakkından yararlanmak için ortaya attığı yalan ve iftiralardan ibaret. Bunu hem soruşturmayı başından beri yürüten Muğla Jandarma’daki kaynaklarım söyledi… Hem de Pınar Gültekin'in avukatı olan Rezan Epözdemir" dedi.

Epözdemir, Avcı'nın cinayet konusunda çelişkili ifadeler verdiğini ifade ederek, son olarak, "Beni sarhoş etti. Hemcinslerimle videomu çekti. Şantaj yaparak menfaat talep etti. O yüzden öldürdüm. Eve gittik, konuşuyorduk. O esnada çantasından bir bıçak çıkardı. Kendimi korurken bıçak koluma geldi. Panikledim. O yüzden öldürdüm. Bıçak çekmeseydi öldürmeyecektim" iddiasında bulunduğunu hatırlattı.

Epözdemir, "Fakat dosyada bir bıçak yok. Yaralanma bıçak yaralanması değil. Ve bu adli tıp raporuyla da sabit. Raporu tanzim eden doktor dinlendi mahkemede ve 'Bu bir bıçak yarası değil, abrazyon yani sıyrıktır' dedi. Didik didik edildi ama Pınar’ın telefonunda bu caninin iddia ettiği gibi ne şantaj amaçlı bir mesaj ne de video bulundu. Bu iki iddianın da kerameti kendinden menkul haksız tahrik indiriminden faydalanmak için uydurulmuş hikayeler olduğu anlaşıldı. Diyorlar ki; Video var! Ee madem bir video var neden dosyada yok?" diye sordu.

Avukat Rezan Epözdemir

Epözdemir "Bu dava dosyasında Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne bir video ne bir ses kaydı ne de bir mesaj var. Gerekçesini yazacaklar göreceğiz ama şöyle söyleyeyim… Bugün Muğla’da resmen adalet öldü! Ben bunca yıllık avukatım. Gerçekten böyle bir hukuki garabet daha evvel hiç görmemiştim!” ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı 5 yıl yatıp çıkacak! Boğup, canlı canlı varilde yakan ve üstüne beton döken... Megastar "Pınar Gültekin" kararına isyan etti! "Adalet herkes için olmalı.." Pınar Gültekin'in babası karara isyan etti: Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Pınar Gültekin davasında karar açıklandı Cemal Metin Avcı'ya şok ceza! 'Hukuk bugün ölmüştür'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Megastar "Pınar Gültekin" kararına isyan etti! "Adalet herkes için olmalı.."
Foto Galeri Megastar "Pınar Gültekin" kararına isyan etti! "Adalet herkes için olmalı.." Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni emekli olanlar 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler mi?
Yeni emekli olanlar 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler mi?
AK Parti'den Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: "Hassasiyetle takip edeceğiz"
AK Parti'den Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: "Hassasiyetle takip edeceğiz"
Yaşlılık aylığı alanlara Kurban bayramında 1.100 liralık ikramiye verilir mi?
Yaşlılık aylığı alanlara Kurban bayramında 1.100 liralık ikramiye verilir mi?
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Mazot 40 lirayı geçecek! Müdahale edilmezse bu yaz için uyardı!
Mazot 40 lirayı geçecek! Müdahale edilmezse bu yaz için uyardı!
İsveç'te bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı
İsveç'te bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı
Erzurum'da çayır kavgası! AK Partili Meclis üyesi öldürüldü
Erzurum'da çayır kavgası! AK Partili Meclis üyesi öldürüldü
Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 öğrenci/öğretmen kaç para?
Topkapı Sarayı giriş ücreti 2022 öğrenci/öğretmen kaç para?
Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Şurası kararlarıyla ilgili konuştu
Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Şurası kararlarıyla ilgili konuştu
Elazığ'da ekmeğe ve toplu ulaşıma zam geldi! Elazığ'da ekmek 4 lira oldu
Elazığ'da ekmeğe ve toplu ulaşıma zam geldi! Elazığ'da ekmek 4 lira oldu