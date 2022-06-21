Pınar Gültekin'e iftiraların aslı ne? Cemal Metin Avcı'yı videoya alıp şantaj yaptı mı?

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza alması sonrası gözler yeniden caninin ortaya attığı iddialara çevrildi. Avukatı Rezan Epözdemir, gazeteci Sevilay Yılman'a konuştu.

Abone ol

Haber Türk yazarı Sevilay Yılman, Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'ya "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesini köşesine taşırken, Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in açıklamalarına da yer verdi.

"Pınar Gültekin'in sevgili olduğu Cemal Metin Avcı’ya çeşitli tuzaklar kurduğu ve şantaj yaparak menfaat temin etmeye çalıştığı" iddialarını hatırlatan Yılman, "Yaptığım araştırmalarım, görüşmelerim sonunda emin oldum ki; bu iddialar o pislik katilin sırf bu indirim hakkından yararlanmak için ortaya attığı yalan ve iftiralardan ibaret. Bunu hem soruşturmayı başından beri yürüten Muğla Jandarma’daki kaynaklarım söyledi… Hem de Pınar Gültekin'in avukatı olan Rezan Epözdemir" dedi.

Epözdemir, Avcı'nın cinayet konusunda çelişkili ifadeler verdiğini ifade ederek, son olarak, "Beni sarhoş etti. Hemcinslerimle videomu çekti. Şantaj yaparak menfaat talep etti. O yüzden öldürdüm. Eve gittik, konuşuyorduk. O esnada çantasından bir bıçak çıkardı. Kendimi korurken bıçak koluma geldi. Panikledim. O yüzden öldürdüm. Bıçak çekmeseydi öldürmeyecektim" iddiasında bulunduğunu hatırlattı.

Epözdemir, "Fakat dosyada bir bıçak yok. Yaralanma bıçak yaralanması değil. Ve bu adli tıp raporuyla da sabit. Raporu tanzim eden doktor dinlendi mahkemede ve 'Bu bir bıçak yarası değil, abrazyon yani sıyrıktır' dedi. Didik didik edildi ama Pınar’ın telefonunda bu caninin iddia ettiği gibi ne şantaj amaçlı bir mesaj ne de video bulundu. Bu iki iddianın da kerameti kendinden menkul haksız tahrik indiriminden faydalanmak için uydurulmuş hikayeler olduğu anlaşıldı. Diyorlar ki; Video var! Ee madem bir video var neden dosyada yok?" diye sordu.

Avukat Rezan Epözdemir

Epözdemir "Bu dava dosyasında Pınar Gültekin’in Cemal Metin Avcı’ya şantaj yaptığına dair ne bir video ne bir ses kaydı ne de bir mesaj var. Gerekçesini yazacaklar göreceğiz ama şöyle söyleyeyim… Bugün Muğla’da resmen adalet öldü! Ben bunca yıllık avukatım. Gerçekten böyle bir hukuki garabet daha evvel hiç görmemiştim!” ifadesini kullandı.