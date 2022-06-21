Megastar "Pınar Gültekin" kararına isyan etti! "Adalet herkes için olmalı.."

Türkiye'nin megastarı olarak hafızalara kazınan, yaptığı şarkılarla, sahne şovlarıyla, ışıl ışıl sahne kostümleriyle tanınan ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alıyor. Megastar son olarak gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasının "haksız tahrik" gerekçesiyle indirilmesine tepki göstererek "Adalet herkes için olmalı.." dedi.