Megastar "Pınar Gültekin" kararına isyan etti! "Adalet herkes için olmalı.."
Türkiye'nin megastarı olarak hafızalara kazınan, yaptığı şarkılarla, sahne şovlarıyla, ışıl ışıl sahne kostümleriyle tanınan ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alıyor. Megastar son olarak gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin davası için paylaşım yaptı.
Türkiye'nin megastarı olarak hafızalara kazınan, yaptığı şarkılarla, sahne şovlarıyla, ışıl ışıl sahne kostümleriyle tanınan ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alıyor. Megastar son olarak gündeme bomba gibi düşen Pınar Gültekin davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasının "haksız tahrik" gerekçesiyle indirilmesine tepki göstererek "Adalet herkes için olmalı.." dedi.
Tepki gösterdi
Ünlü şarkıcı Tarkan, Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında sanık Cemal Metin Avcı'nın cezasının 'haksız tahrik' gerekçesiyle indirilmesine tepki gösterdi.
Pınar Gültekin davasında ne karar verilmişti?
Gündeme bomba gibi düşen olayda Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirilmişti. Karara sosyal medyadan da tepkiler gelmişti.
"Tüm kadınlar için adalet istiyoruz.."
Ünlü şarkıcı Tarkan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla indirim kararına tepki gösterdi. Tarkan, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. " dedi.