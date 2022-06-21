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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnternet, televizyonu ikiye katladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnternet, televizyonu ikiye katladı

Dünyada 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının her gün farklı medya araçlarına geçirdiği süre gözlenirken, medya araçlarına harcanan ortalama süreler de belli oldu. Böylelikle kullanıcıların günlük 6 saat 54 dakika ile en çok internette vakit geçirildiği kaydedildi.

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Medya takip kurumu Ajans Press’in WeAre Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının her gün farklı medya araçlarında geçirdiği süre gözlenirken, bunların ortalama saatleri belli oldu.

Böylelikle kullanıcıların günlük 6 saat 54 dakika ile en çok internette vakit geçirdiği kaydedilirken, ikinci sırada 3 saat 24 dakika ile televizyon izledikleri saptandı. Üçüncü sırada ise 2 saat 25 dakika ile sosyal medya platformu yer alırdı. Günlük gazete ya da online mecralardan haber okuma süremiz ise 2 saat 2 dakika olurken, 1 saat 31 dakikamızı müzik dinlemeye ayırdığımız görüldü. Oyun konsollarına ayırdığımız süre ise günlük 1 saat 12 dakika olarak kaydedildi.

Ajans Press, medya araçları ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in gazete, dergi, internet sitelerini incelediği araştırmada, medya araçları ile alakalı binlerce haber yansıdığı kaydedildi. İnternet ile alakalı 212 bin 790 haber yandığı tespit edilirken, sosyal medya ile alakalı 250 binden haber yandığı gözlendi. Oyun konsolu ve mobil oyunlar olmak üzere çıkan toplam haber sayısının 100 bine yakın olduğu görüldü.

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