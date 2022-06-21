BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,31
ALTIN 1.023,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kadın mağazası önünde eşini bekleyen müşteriye 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadın mağazası önünde eşini bekleyen müşteriye 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince...

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi. Bir müşteri, eşini bekleyen diğer müşteriye, 'İçeriyi mi gözetliyorsun' deyince ortalık karıştı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Outlet Center AVM'de bulunan Madame Moss mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, aileleri ile alışverişe gelen iki müşteri mağaza içinde hanımları ürünleri denerken beklemeye başladı.

Giyinme kabinlerinin önünde bekleyen müşterilerden biri, yine hanımını bekleyen bir diğer müşteriye, 'Niye burada bekliyorsun. İçeriyi mi gözetliyorsun?' dedi.

İki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı
Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Giyinme kabinlerinin önünde birbirine giden iki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı.

Ardından AVM güvenliği olaya müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Müşterilerden birisi güvenlik amacıyla mağaza içinde bekletilirken, dağılan kıyafetleri çalışanlar topladı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı
Foto Galeri Kastamonu'da bir mahalle korku içinde evlerinden bile çıkamıyorlar ağaçta gördü sesi kısıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 zamlandı öğrenci/tam bilet ücreti
Ankara-Eskişehir hızlı tren bilet fiyatları 2022 zamlandı öğrenci/tam bilet ücreti
Kur Korumalı Mevduat'a bütçeden 40 milyar lira ödenek ayrıldı
Kur Korumalı Mevduat'a bütçeden 40 milyar lira ödenek ayrıldı
Pınar Gültekin'e iftiraların aslı ne? Cemal Metin Avcı'yı videoya alıp şantaj yaptı mı?
Pınar Gültekin'e iftiraların aslı ne? Cemal Metin Avcı'yı videoya alıp şantaj yaptı mı?
Yeni emekli olanlar 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler mi?
Yeni emekli olanlar 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler mi?
Birleşmiş Milletler açıkladı Yunanistan'ın yaptıkları ifşa oldu!
Birleşmiş Milletler açıkladı Yunanistan'ın yaptıkları ifşa oldu!
Yaşlılık aylığı alanlara Kurban bayramında 1.100 liralık ikramiye verilir mi?
Yaşlılık aylığı alanlara Kurban bayramında 1.100 liralık ikramiye verilir mi?
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Erken seçim mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara 'seçime hazır olun' yazısı gitti
Bedelli askerlik affından Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi! Eylül'de emekli olması gerekiyordu...
Bedelli askerlik affından Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler sürprizi! Eylül'de emekli olması gerekiyordu...
Mazot 40 lirayı geçecek! Müdahale edilmezse bu yaz için uyardı!
Mazot 40 lirayı geçecek! Müdahale edilmezse bu yaz için uyardı!
İsveç'te bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı
İsveç'te bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 2 kişi yaralandı