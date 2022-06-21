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Pes dedirten hırsızlık! Elektrik sayacını panosuyla birlikte söküp çaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pes dedirten hırsızlık! Elektrik sayacını panosuyla birlikte söküp çaldılar

SAMSUN'da akıllara zarar hırsızlık vakası yaşandı. Hırsızlar, sahibi yurt dışında ikamet eden yazlık eve girerek elektrik sayacı da dahil ellerine ne geçirdilerse çaldılar. Jandarmanın takibi sonucu çalıntı mallarla yakalanan iki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlar, sahibi Y.K.'nin Almanya'da ikamet ettiği yazlık evin ikinci katına camdan girerek evde bulunan televizyon, inşaat malzemeleri ve diğer eşyaları çaldı.

Elektrik saatini panoyla birlikte söküp çaldılar

Hırsızların elektrik saatini bile panosuyla birlikte söküp çalmaları dikkat çekti.

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu çalınan malzemelerin spot eşya satan dükkanlara satılmak üzere Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğü bilgisini aldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını E.K. (31) ve kardeşi E.K.'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

3 ayrı ikamette yapılan aramalarda çalıntı 127 ekran led TV, bisiklet, bıçak seti, 50 metre hortum, 1 adet elektrik saati panosu ve içerisinde elektrik sayacı, 25'li tornavida seti, 95 parça taşlama seti, matkap, budama makası, demir kesme makası ile muhtelif inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan E.K. ve E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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