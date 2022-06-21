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Beşiktaş Kazımcan Karataş'ın transferini bitirdi iddiası

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Kazımcan Karataş'ın transferini bitirdi iddiası

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Kazımcan Karataş transferini bitirdi.

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Kartal'ın önümüzdeki günlerde Kazımcan Karataş'la ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin resmileşmesiyle birlikte Siyah-beyazlılar yerini Kazımcan ile dolduracak.

Bu sezon 23 resmi karşılaşmaya çıkan Kazımcan Karataş gol atamazken 2 asist katkısında bulundu.

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